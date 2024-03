SportScheck betreibt 34 Filialen in Deutschland, darunter in Leipzig, Dresden, Magdeburg und Erfurt. Das Unternehmen hatte zur Signa-Holding gehört und im November Insolvenz anmelden müssen. Das Familienunternehmen Cisalfa betreibt in Italien mehr als 150 Filialen und mit dem Tochterunternehmen Sport Voswinkel 50 Läden in Deutschland.