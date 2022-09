Reint Gropp vom Leibnitz Institut für Wirtschaftsforschung in Halle sagte bei MDR AKTUELL im Interview : "Wir werden weiter mit hohen Energiepreisen zu tun haben. Das wiederum heißt, dass einige Unternehmen mit ihrem Geschäftsmodell, wenn es sehr energieintensiv ist, keine Zukunft haben, und solche Unternehmen sollten eher nicht unterstützt werden. Wir sollten dann auch den Strukturwandel zulassen." Keine Hilfen also für energieintensive Unternehmen?

Die Sorgen sind in diesen Tagen groß bei der Belegschaft im Chemiepark Leuna. Viele Beschäftigte fragten sich, ob ihre Jobs sicher sind, sagt Oliver Heinrich. Der Nordost-Bezirksleiter der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie – kurz IGBCE – hatte sich vor einer Woche auf einer Kundgebung in Leuna selbst ein Bild gemacht.

Oliver Heinrich sagt: "Wir haben an vielen Stellen große Verbundstandorte, das heißt: Viele Unternehmen arbeiten ineinander, das Produkt des einen Unternehmens ist der Rohstoff des nächsten Unternehmens. Gerade in der chemischen Industrie sind das alles energieintensive Prozesse. Und wenn hier ein Unternehmen aufgrund dieser Energiepreise ausfällt, dann bedeutet das, dass ganze Produktionsketten – ich will nicht sagen in den Abgrund gerissen werden – aber das Geschäftsmodell sich entzieht."