Insolvenzwelle Warum 2023 so viele Start-ups wie noch nie pleite gegangen sind

Die Start-ups in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind also nicht so sehr auf private Geldgeber angewiesen. Trotzdem musste beispielsweise das Fahrzeug-Scanner-Start-up Twinner aus Halle Insolvenz anmelden. Auch dem in Leipzig und Hamburg ansässigen Gesundheits-Start-up Aidhere ging das Geld aus, daraufhin wurde es vom etablierten Unternehmen Sidekick Health übernommen. Über Umwege ging es also doch weiter.