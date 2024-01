Bildrechte: picture alliance/dpa/AP | John Locher

Elektronik-Messe Start-up aus Chemnitz auf CES in Las Vegas

10. Januar 2024, 19:04 Uhr

Grüne Mobilität ist in aller Munde, auch bei der weltweit größten Messe für Unterhaltungselektronik in Las Vegas, die CES. Die Messe findet vom 9. bis 12. Januar in der US-amerikanischen Wüstenstadt statt und zieht die Big Player im Tech-Bereich an. Neben den "alten Hasen" der Branche gehören fast ein Drittel der Aussteller zu den Newcomern. Unter ihnen ist auch ein junges Unternehmen aus Chemnitz.