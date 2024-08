Bildrechte: picture alliance/dpa | Henning Kaiser

Vorschlag Warum Ökonomen Deutschland in Strompreis-Zonen aufteilen wollen

09. August 2024, 05:00 Uhr

Zwölf Ökonomen fordern in einem Artikel in der FAZ eine Aufteilung des Strommarkts. Denn: Energieversorger kaufen Strom an der Strombörse. Dort wird ein Preis für ganz Deutschland ermittelt. Doch der bildet Angebot und Nachfrage nach Ansicht der Ökonomen nicht genau genug ab. Was sie stattdessen vorschlagen und was das für Verbraucher bedeuten könnte.