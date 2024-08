Bei Energiepolitik kommt es auf Akzeptanz an

Ein Schlüssel zum Erfolg dürfte sein, wie man die Kommunen künftig am wirtschaftlichen Erfolg dieser Anlagen beteiligt. Ein Bürgermeister, der mit der Windkraft nur einen Teil seiner Bürger gegen sich aufbringt, wird kaum Begeisterung entwickeln. Ein Bürgermeister, dem Windkraft Geld in die Stadtkasse spült, dürfte da empfänglicher sein und hätte obendrein ein Argument gegen die Kritiker.

So oder so ist die Politik gut beraten, die ideologischen Schützengräben zu verlassen. Man soll so viel Erneuerbare Energien wie möglich produzieren, wo es sinnvoll ist. Man soll aber auch darauf achten, dass Energie bezahlbar bleibt und die Wirtschaft keinen Schaden nimmt. Denn was hätten wir davon, wenn Deutschland Klimaweltmeister wird, aber die einstige Exportnation Nummer eins nach hinten durchgereicht wird.