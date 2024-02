Energieversorgung Strompreise trotz höherer Netzentgelte kaum gestiegen

02. Februar 2024, 12:14 Uhr

Nach dem Wegfall des Bundeszuschusses zum Netzentgelt könnte der Anstieg der Strompreise für viele Kunden geringer als befürchtet ausfallen. Mehrere Versorger kündigten in einer dpa-Umfrage an, die Erhöhung vorerst nicht an ihre Kunden weiterzugeben. Einzelne Anbieter wollen die Preise sogar senken.