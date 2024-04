Der Netzausbau hinkt hinterher, er kann mit dem Ausbau der Erneuerbaren Energien nicht Schritt halten. "Da dauerten die Genehmigungsverfahren zu lange, als dass das funktioniert hätte. Daher haben wir jetzt sehr viel Erneuerbare bereits am Netz, aber dafür zu wenig Netz", sagt Dirk Biermann, Geschäftsführer vom Stromnetzbetreiber 50Hertz dem MDR-Magazin Umschau. Das Unternehmen will in Wolmirstedt in Sachsen-Anhalt seine Anlagen ausbauen, auch um Windstrom von Norden nach Süden zu transportieren.