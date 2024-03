Der nunmehr angepeilte Endpunkt heißt Streumen und liegt nördlich von Riesa in Sachsen nahe der Landesgrenze zu Brandenburg. Insgesamt ist laut Entwurf für den Ost-West-Link in Mitteldeutschland ein Streifen quer durch Sachsen-Anhalt vorgesehen, der bis zum Umspannwerk Streumen verläuft, also in die sächsische Gemeinde Wülknitz südlich der Gohrischheide. Bildrechte: StromnetzDC, MDR

Das als DC40 bezeichnete Projekt beschreibt eine Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ) vom äußeren Nordwesten in Niedersachsen bis tief nach Sachsen. Ab der Landesgrenze von Sachsen-Anhalt fällt sie in die Zuständigkeit des Übertragungsnetzbetreibers 50Hertz. Sie soll Strom aus Windenergie transportieren, Netzengpässe in Ost-West-Richtung beheben und so auch das bestehende Netz entlasten.

Dazu kommt eine weitere Leitung mit dem Titel DC40plus, die von der niederländischen Grenze durch Niedersachsen führen und in Sachsen-Anhalt bei Klostermansfeld enden soll. Sie war nach Angaben der Netzagentur von den Übertragungsnetzbetreibern erst nach der Veröffentlichung des zweiten Entwurfs des Netzentwicklungsplans beantragt worden.

50Hertz stellt Erdkabel zur Debatte

Brisanz bekommt das Thema durch Äußerungen von 50Hertz-Chef Stefan Kapferer im Januar. Im Reuters-Interview hatte er aus Kostengründen dafür plädiert, bei neuen Leitungen auf Erdkabel möglichst zu verzichten.

Bei laufenden Projekten hatten Anwohner und Umweltschützer die weitgehend unterirdische Verlegung durchgesetzt. Die Netzbetreiber jedoch finanzieren den Ausbau und den Betrieb ihrer Anlagen über Netzentgelte als Bestandteil der Strompreise und sie fürchten laut Kapferer, "dass die Unterstützung für die Energiewende deshalb wegbricht, weil die Leute sagen, das wird mir alles zu teuer".



Die Kosten für die Erdkabel seien dreimal so hoch und auch ihre spätere Wartung teurer, hatte Kapferer gesagt. Deshalb sei eine Debatte erforderlich: "Was ist besser für die Akzeptanz, Erdverkabelung oder Freileitung?"



Von der Bundesnetzagnetur hieß es jetzt, es sei nicht Aufgabe des Netzentwicklungsplans festzulegen, ob und an welchen Stellen nun Freileitung oder Erdkabel zu realisieren seien. Das entscheide der Gesetzgeber durch Kennzeichnung im Bundesbedarfsplan laut § 3 Bundesbedarfsplangesetz und danach gegebenenfalls die zuständige Genehmigungsbehörde.

Wo weitere Trassen kommen könnten

Im Zusammenhang mit und zusätzlich zum Ost-West-Link (siehe oben) präsentiert der aktuelle Netzentwicklungsplan weitere Vorschläge für neue Stromleitungen in Mitteldeutschland, vor allem in Sachsen.

P625: Netzausbau für Dresden

Vom Ost-West-Link-Endpunkt in Streumen sieht der Plan eine neue Leitung nach Großenhain und über "Suchräume" bei Moritzburg, Radeburg, Dresden-Klotzsche bis nach Schmölln bei Bischofswerda vor. Im Norden von Dresden sollen zwei neu zu errichtende Umspannwerke angeschlossen werden, um die Versorgungssicherheit der Stadt erhöhen, weitere Industrie-Ansiedlungen zu ermöglichen und wachsenden Bedarf der vorhandenen zu decken.