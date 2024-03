Nach einem Stromausfall steht die Produktion in der Tesla-Fabrik in Grünheide still. Das teilte eine Sprecherin des E-Autobauers mit. Die Fabrik sei evakuiert worden.

Die Polizei geht von einem Anschlag auf die Stromversorgung der als "Gigafactory" bekannten Tesla-Fabrik aus und prüft ein Bekennerschreiben der als linksextremistisch eingestuften "Vulkangruppe".



Das Bekennerschreiben liege der Polizei vor, sagte ein Sprecher. Die Echtheit werde geprüft. Die Gruppe wirft Tesla "extreme Ausbeutungsbedingungen" vor und fordert die "komplette Zerstörung der Gigafactory".

Nach Informationen des Innenministeriums setzten Unbekannte am frühen Dienstagmorgen einen Hochspannungsmast zwischen Steinfurt und Hartmannsdorf in Brand, woraufhin die Stromversorgung in umliegenden Ortschaften sowie im nahen Tesla-Werk ausfiel.

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen sprach von einem "perfiden Brandanschlag auf die Strominfrastruktur". Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke sagte, "es handelt sich offenbar um einen schweren Anschlag auf unsere kritische Infrastruktur mit Konsequenzen für tausende Menschen sowie viele kleine und große Betriebe in unserem Land." Anschläge auf die kritische Infrastruktur seien "eine Form von Terrorismus".

Brandanschlag auf Strommast, Produktion bei Tesla fällt länger aus