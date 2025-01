Hülsenfrüchte, Nudeln, Gewürze und anderes gibt es bei "Emmas Tante" in Görlitz. Ganz ohne Plastikverpackung zum Selbstabfüllen. 2016 hat Susanne May das Lebensmittelgeschäft in der Görlitzer Innenstadt eröffnet. Bei ihr kaufen ganz unterschiedliche Menschen ein, erzählt sie: "Ich hab Rentner, die hier regelmäßig einkaufen kommen, weil sie Milchprodukte oder ein bisschen Zucker brauchen – 'ne Hand voll Zucker oder so, das ist immer ganz niedlich." Sie habe auch junge Familien und "tatsächlich" auch solche, "bei denen man schon merkt, die haben tatsächlich bisschen mehr Geld zur Verfügung. Die machen dann auch ihren Wocheneinkauf hier."