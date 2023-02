Seit einigen Jahren produzierten diese Firmen immer mehr Teile für Elektrofahrzeuge, sagt Chmelik: "Wir haben jetzt letztes Jahr im Dezember eine Umfrage gemacht. Das machen wir immer Ende des Jahres, das vierte Mal in Folge. Da wurde uns einmal mehr bestätigt, dass weit über 75 Prozent der Thüringer Zulieferer schon Aufträge für Elektrofahrzeuge haben." So stellt zum Beispiel die AE Group aus Gerstungen neben Motorenteilen auch Batteriegehäuse her.

Die Entscheidung der EU zum Ende der Verbrenner habe die Thüringer Autoindustrie deshalb nicht unvorbereitet getroffen, sagt Rico Chmelik. Jobverluste befürchtet er auch kaum: "Wir wissen, dass die Beschäftigungsrisiken im Bereich Antrieb am höchsten sind. Das liegt auch unter anderem an den Entscheidungen, dem Verbrenner ein Aus geben zu wollen. Aber wir wissen, dass Wachstumspotentiale auch in anderen Fahrzeugbereichen existieren, vor allem bei Elektronik, Software und Interieur. Das heißt, da werden wir einen Arbeitsplatzzuwachs, eine Chance erleben. Und in der Summe sind nach unseren Analysen keine Minuseffekte festzustellen."