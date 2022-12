Die Risiken aus der Ersatzbeschaffung der russischen Gaslieferverträge seien damit abschließend beseitigt, erklärte EnBW. Die Lösung stabilisiere in ihrer Gesamtheit VNG wirtschaftlich, so dass die Notwendigkeit für staatliche Maßnahmen nicht mehr gegeben sei und der Antrag demnach zurückgezogen werden konnte. Der jetzigen Einigung dürften auch die in den vergangenen Wochen gefallenen Gaspreise geholfen haben. EnBW kündigte an, dass eine für das vierte Quartal 2022 geplante Rückstellung von rund 600 Millionen Euro entfallen könne.



Das Bundeswirtschaftsministerium teilte mit, dass die VNG durch die Rücknahme des Antrags eine bessere Position am Markt als verlässlicher Vertragspartner erziele. "Das ist insbesondere mit Blick auf die Erschließung neuer Bezugsquellen für den Import von Erdgas wichtig und dient damit der Versorgungssicherheit in Deutschland."