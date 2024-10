Nach zweiter Tarifrunde Sächsischer VW-Betriebsrat sieht kaum Annäherung bei Verhandlungen

De r angeschlagene Autohersteller Volkswagen hatte am Mittwoch nach einer zweiten Tarifverhandlungsrunde mit der Gewerkschaft IG Metall seinen Plan einer massive Gehaltsreduzierung vorgestellt. Das Unternehmen setze sich für eine zehnprozentige Entgeldreduzierung und die Streichung einer Reihe von Sonderzulagen für die Beschäftigen ein, sagte VW-Verhandlungsführer Arne Meiswinkel in Wolfsburg. Auch dann stehe VW im Industriedurchschnitt immer noch als hoch attraktiver Arbeitgeber da. Zu möglichen Werksschließungen und Personalabbau machte Meiswinkel keine näheren Angaben.

IG- Metall-Verhandlungsführer Thorsten Gröger bezeichnete die Pläne als "sowohl in der Form als auch in der jeweiligen Größenordnung nicht akzeptabel" und als "dreister Griff in die Tasche der Beschäftigten". Zugleich begrüßte er, dass sich VW nun bereit zeige, über eine Zukunft aller Standorte ohne Werksschließungen und Massenentlassungen zu verhandeln.

Am Montag hatte der Betriebsrat bekannt gegeben, VW plane, mindestens drei Werke in Deutschland zu schließen und zehntausende Arbeitsplätze abzubauen . Der Konzern selbst hat die Angaben bisher nicht bestätigt. Auch die Zukunft der Standorte Zwickau, Chemnitz und Dresden ist damit unsicher.

"Wenn Zwickau als Standort geschlossen würde, ist das so, als würde ein Komet in diesem Ort einschlagen. Und zwar ein ziemlich großer", sagte Jens Katzek vom Automotive Cluster Ostdeutschland bei MDR AKTUELL. "Das Werk ist eine große Hoffnung schon seit vielen Jahrzehnten. Es sind über 10.000 Menschen, die dort arbeiten, auch wenn man die Zulieferer betrachtet. Es ist ein ganz zentrales Element für die Region."



Weil dort über eine Milliarde Euro investiert und 8.000 Mitarbeiter fortgebildet worden seien, könne er sich nicht vorstellen, dass das Werk geschlossen werde. "Das ist das Flagschiff der Elektromobilität und VW setzt sehr stark auf die Elektromobilität", so Katzek weiter.