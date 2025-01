Die Führungsetage des Volkswagen-Konzerns will sich mit einem millionenschweren Gehaltsverzicht am Sparprogramm des Unternehmens beteiligen. VW-Personalvorstand Gunnar Kilian sagte den "Wolfsburger Nachrichten", das Management werde bis 2030 voraussichtlich einen Beitrag von über 300 Millionen Euro leisten.

Europas größter Autobauer leidet unter einer geringen Auslastung seiner Werke und will die Kapazität an den deutschen Standorten reduzieren. Unternehmen und Gewerkschaft einigten sich kurz vor Weihnachten auf ein Sanierungsprogramm, das den Abbau von 35.000 Arbeitsplätzen in Deutschland bis 2030 vorsieht. Die Sparprogramme und der jüngste Tarifabschluss sollen die Kosten jährlich um mehr als vier Milliarden Euro senken. Davon entfallen 1,5 Milliarden Euro auf Einsparungen bei den Arbeitskosten.