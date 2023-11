Mehr Wasserdampf Beeinflusst die Verbrennung von Wasserstoff das Klima?

15. November 2023, 06:46 Uhr

Deutschland will bis 2045 klimaneutral werden und setzt dabei vor allem auch auf Wasserstoff. Bei der Verbrennung von Wasserstoff entsteht gasförmiges Wasser, das in die Atmosphäre aufsteigt und als Niederschlag wieder herunterkommt. MDR AKTUELL-Hörer Stefan Foitzik fragt sich, ob das in Klimamodellen mit einberechnet wird und wie das mit der prognostizierten zunehmenden Trockenheit in Einklang zu bringen ist.