Gestiegene Lebensmittelpreise Weihnachtsessen wird auch in diesem Jahr teuerer

14. Dezember 2023, 07:21 Uhr

Im Durchschnitt steigen die Lebensmittelpreise immer noch weiter an. Rund sechs Prozent mehr waren es diesen November im Vergleich zum November 2022. Deshalb wird auch das Weihnachtsessen in diesem Jahr wieder teurer als im Vorjahr. Für die Weihnachtsmenüs bedeutet das deswegen: umplanen oder an anderer Stelle sparen.