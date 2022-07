Der Bau von Windkraftanlagen an Land stagniert in Deutschland nach wie vor. Im ersten Halbjahr 2022 wurden 238 neue Windräder mit einer Leistung von zusammen 977 Megawatt installiert – in etwa so viel wie im Vorjahreszeitraum. Das teilten der Bundesverband Windenergie und der Fachverband VDMA Power Systems am Donnerstag mit.