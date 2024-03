Überschuldung Leichter Anstieg bei Zwangsversteigerungen in Mitteldeutschland

Zu einer Zwangsversteigerung kommt es in der Regel dann, wenn Eigentümer ihren Kredit nicht mehr bezahlen können. Bei den Amtsgerichten in Sachsen wurden vergangenes Jahr 1.197 Anträge auf Zwangsversteigerung gestellt, in Sachsen-Anhalt 847. Aus Thüringen liegen noch keine Zahlen vor.