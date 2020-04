Hat sich durch das Feuer die radioaktive Strahlung erhöht?

In Kiew ist die radioaktive Strahlung derzeit etwas erhöht, befindet sich aber noch im natürlichen Rahmen. Trotzdem rät das Gesundheitsministerium, nicht nur wegen Corona, sondern auch wegen der erhöhten Strahlung, im Moment lieber zu Hause zu bleiben. In Sichtweite: Das Feuer fraß sich seit Anfang April immer dichter an das stillgelegte Kernkraftwerk Tschernobyl heran. Bildrechte: dpa

Was weiß man über die Brandursachen?

Die Polizei hat mehrere Anwohner festgenommen, die angaben, aus Langeweile und Spaß Laub, Zweige und Gras angezündet zu haben. In mindestens einem Fall gehen Lokalaktivisten von einer gezielten Aktion, also von Brandstiftung, aus. Ob kleine Gartenfeuer alleine allerdings einen derart großen Brand verursachen konnten, ist fraglich. Auf jeden Fall spielten der extrem trockene Winter an sich, aber auch die generelle Lage eine Rolle. Die Laubverbrennung hat in der Ukraine im Frühjahr und im Herbst Tradition, die war hierzulande schon immer ein großes Problem. Durch die Corona-Krise und die dazugehörende Quarantäne, die in einer strengen Form bereits einen Monat dauert, nehmen viele Ukrainer verstärkt an, ihre Verbrennungsaktionen blieben unbemerkt. Dies führt dazu, dass es im ganzen Land mehr Waldbrände gibt. Eine der Haupttheorien zum Brand in Tschernobyl ist daher, dass ein Feuer aus einer benachbarten Region auf das Sperrgebiet übergesprungen ist. Laubfeuer: In Zeiten von Corona zündeln die ukrainischen Gärtner offensichtlich noch öfter als sonst. Bildrechte: Colourbox.de

Wie reagieren die Menschen und die Medien auf den Brand?

Das Feuer von Tschernobyl ist in Zeiten von Corona natürlich kein absolutes Thema Nummer eins, aber zumindest hier in Kiew sind die Menschen durchaus besorgt. Nach dem Motto: Wir haben diese Pandemie, die unser schwaches Gesundheitssystem extrem belastet, und jetzt noch Tschernobyl! Darüber hinaus ist das Vertrauen in die Behörden im postsowjetischen Raum generell sehr niedrig. Dazu hat der lange verschwiegene Super-GAU von 1986 übrigens mit am Stärksten beigetragen. Die Ukraine ist hier selbstverständlich keine Ausnahme – und die ursprüngliche Verharmlosung des Brandes durch die Regierung ist eine gute Erklärung, warum das immer noch so ist. Die Medien haben darüber hinaus klargemacht, dass die Löscharbeiten ohnehin extrem kompliziert sind, weil die Feuerwehr mit ihrer Technik nicht zu allen Brandherden vordringen konnte. Hätte der Regen nicht beim Löschen geholfen, es hätte schlimmer kommen können…

Wie soll es nun weitergehen?