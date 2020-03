Covid-19 Corona-Blog Osteuropa: Unsichere Tests aus China

Das Corona-Virus hat auch den Alltag der Menschen in den meisten Ländern Osteuropas verändert. In manchen Staaten wurden drastische Maßnahmen ergriffen, in anderen geht man noch sehr entspannt mit der Pandemie um. In diesem "Tagebuch" berichten unsere Ostblogger und andere Korrespondenten von nun an regelmäßig über die Lage in ihren Heimatländern.