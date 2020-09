Anfang der Woche hat der estnische Ministerpräsident Jüri Ratas in Tallinn eine neue "technische Untersuchung" des Unfalls angekündigt. Dabei soll das Wrack der 1994 gesunkenen Autofähre erneut untersucht werden. Auch die Anrainerstaaten Schweden und Finnland wollen sich an der Untersuchung beteiligen.

Am 28. September 1994 war die Estonia mit 989 Menschen an Bord auf dem Weg von der estnischen Hauptstadt Tallinn nach Stockholm. Bei Sturm und aufgewühlter See drang auf halber Strecke Wasser in das Schiff ein. Bereits eine Stunde später sank die Estonia. Nur 137 Menschen konnten gerettet werden, 852 Menschen starben. 750 der Todesopfer liegen bis heute im Wrack der Estonia auf dem Grund der Ostsee.