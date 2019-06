Charles Scicluna ist der gefürchtete "Pädophilen-Jäger" von Papst Franziskus. Nun kommt er auch nach Polen, wo seit Monaten immer neue Missbrauchs- und Vertuschungsfälle ans Licht kommen. Bildrechte: imago images / Aton Chile

Der 60-jährige Charles Scicluna ist ein gefürchteter Mann. Seit 2015 ist er Erzbischof von Malta, vor allem hat er sich aber als "päpstlicher Terminator" im Kampf gegen Kindesmissbrauch einen Namen gemacht. Überall, wo er auftaucht, lehrt er die Täter das Fürchten. Kompromisslos ermittelt Scicluna gegen die einzelnen Täter als auch gegen ihre Vorgesetzten, wenn sie die Fälle vertuscht haben.

"Terminator des Papstes"

Heute trifft der ebenso gefürchtete wie erfolgreiche "Pädophilenjäger" auch in Polen eingetroffen. Am Freitag soll er die polnischen Bischöfe im Kampf gegen Missbrauch beraten, wie es offiziell heißt. Viele Polen, die zu 90 Prozent katholisch sind, erwarten allerdings deutlich mehr – bis hin zur Absetzung einzelner Bischöfe, die pädophile Straftaten ihrer Untergebenen deckten.

Die Debatte um Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche Polens dauert seit längerem an. Den Stein ins Rollen brachte der Spielfilm "Klerus" im Herbst 2018. Darin wurden, anhand von echten Fällen, Intrigen, Gier und Pädophilie von Geistlichen angeprangert. Innerhalb der ersten sieben Wochen nach der Premiere wurde der Film von gut fünf Millionen Kinobesuchern gesehen.

Missbrauchsfälle vertuscht, Opfer eingeschüchtert

Journalisten brachten in den Folgemonaten immer mehr Fälle ans Licht, in denen Bischöfe pädophile Straftaten ihrer Priester vertuscht hatten. Oft waren die Geistlichen von einem Ort zum nächsten versetzt worden, wo sie sich weiter an Kindern und Jugendlichen vergingen. Missbrauchsopfer, die als Erwachsene über ihre Erlebnisse aus der Kindheit reden wollten, wurden von Kirchen-Anwälten eingeschüchtert und zum Schweigen genötigt. Für Empörung sorgte auch, dass Kirchenleute nicht im staatlichen Sexualtäterregister im Internet auftauchten. Die Stiftung "Fürchtet euch nicht!" stellte daher eine vielbeachtete Online-Karte mit pädophilen Priestern ins Internet.

YouTube-Doku erschüttert Polen

Die YouTube-Doku "Sag es bloß niemandem" mit Zeugnissen von Missbrauchsopfern kam innerhalb von einem Monat auf 22 Mio. Abrufe. Bildrechte: Facebook/Sekielski Den vorläufigen Höhepunkt stellt die YouTube-Dokumentation "Sag es bloß niemandem" dar, die seit ihrer Premiere am 11. Mai 2019 bereits mehr als 22 Millionen Mal abgerufen wurde (Stand: 13. Juni 2019). Darin werden die geistlichen Täter mit ihren inzwischen erwachsenen Opfern konfrontiert, die auch Jahrzehnte später das Trauma nicht verarbeitet haben. Die Empörung in der polnischen Öffentlichkeit war nach der Filmpremiere so groß, dass das Parlament die Strafen für Kindesmissbrauch verschärfte.

Erfolgreicher "Pädophilen-Jäger"

Viele Polen erhoffen sich nun vom päpstlichen "Pädophilen-Jäger" ein hartes Durchgreifen. Scicluna kämpft seit Jahren gegen Kindesmissbrauch in der Kirche und kann unter den engsten Mitarbeitern von Papst Franziskus die größte Erfahrung auf diesem Gebiet vorweisen. Sein erster spektakulärer Erfolg war die Absetzung des mächtigen Ordensgründers Marcial Maciel Degollado. Der Mexikaner hatte in den 1940ern die Ordensgemeinschaft der "Legionäre Christi" gegründet. Jahrzehntelang genoss er große Anerkennung in der katholischen Kirche. Papst Johannes Paul II. stellte Degollado sogar als "Vorbild für die Jugend" dar. Dabei führte Degollado ein Doppelleben, hatte nicht nur zahlreiche Affären mit erwachsenen Frauen, sondern missbrauchte auch Kinder und Jugendliche. Entsprechende Zeugenaussagen wurden jedoch von seinen Freunden im Vatikan unterdrückt. Erst nach den Ermittlungen Sciclunas wurde Degollado 2006 von Papst Benedikt XVI. zur Verantwortung gezogen.

Eigentlich ist Charles Scicluna hauptamtlich Erzbischof von Malta. Doch in der Kirche ist er vor allem als päpstlicher Sonderermittler zum Kindesmissbrauch bekannt und gefürchtet. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Noch spektakulärer war Sciclunas Mission in Chile, die 2018 zum geschlossenen Rücktritt aller 34 Bischöfe des Landes führte. Selbst Papst Franziskus konnte zunächst nicht glauben, welche Ausmaße Kindesmissbrauch in der chilenischen Kirche angenommen hatte. Erst ein 2.300 Seiten umfassender Bericht Sciclunas öffnete dem Kirchenoberhaupt die Augen. Geistliche aus Chile hatten ein regelrechtes Netzwerk aufgebaut – nicht nur, um Kinder zu missbrauchen, sondern auch um diese Straftaten zu vertuschen, Beweise zu vernichten und die ermittelnden Juristen zu beeinflussen.

Müssen Bischöfe in Polen zurücktreten?

Einen solchen Ausgang der Scicluna-Visite würden sich selbst manche Kirchenleute wünschen. So forderte der Dominikanerpater Paweł Gużyński noch nach der Premiere der vielbeachteten YouTube-Doku "Sag es bloß niemandem!" in einem Zeitungsinterview Rücktritte. Ohne ein Erdbeben sei das Problem nicht zu lösen. Viele Bischöfe hätten unzeitgemäße Denkmuster, die man mit einem Hammer zerschlagen müsse, sagte der Geistliche.