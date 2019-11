Bereits vor Gorbatschows Perestroika hatte es reformerische Ansätze seitens der ungarischen Staatsführung gegeben – Stichwort "Gulaschkommunismus". Ende der 1980er Jahre, auch Ungarn war da in einer wirtschaftlichen Krise, versuchten Regierung und Opposition den Umbruch im Dialog: Freie Parteien entstanden, darunter die wohl einflussreichste, die "Fidesz" des heutigen Ministerpräsidenten Viktor Orbán. Am "Nationalen Runden Tisch" wurden unter anderem Verfassungsänderungen und ein Wahlgesetz beschlossen; die Ungarische Sozialistische Arbeiterpartei gab im Oktober 1989 schließlich ihren Führungsanspruch auf.

Ungarn wurde in jenem Herbst als demokratische und parlamentarische Republik ausgerufen. Der Umbruch verlief so reibungslos, dass er auch als "Stille Revolution" bezeichnet wird. Bei den freien Parlamentswahlen im Frühjahr 1990 gewannen marktwirtschaftliche liberale, politische konservative Kräfte mit dem außenpolitischen Ziel der Westintegration. 2004 trat Ungarn der EU bei.

Eine riesige Menschenmenge drängt sich während des Generalstreikes am 27. November 1989 auf dem Wenzelsplatz in Prag. Bildrechte: dpa

Seit 1988 kam es in der ČSSR zu Demonstrationen – unter anderem gegen Misswirtschaft, Zensur, Umweltzerstörung. Die Umwälzungen in Polen, Ungarn und der DDR hatten auch die Menschen in der Tschechoslowakei mobilisiert. Die Prager bekamen hautnah mit, wie tausende DDR-Bürger über die westdeutsche Botschaft flüchteten. Die Initialzündung des Umbruchs in der Tschechoslowakei war der 17. November 1989, wenige Tage zuvor war in Berlin die Mauer gefallen: zehntausende Studenten protestierten in Prag gegen die kommunistische Staatsführung. Die Polizei knüppelte sie nieder. Ein Schock. Im ganzen Land versammelten sich nun Hundertausende zu Protesten, tagelang, immer wieder. Václav Havel, der Schriftsteller, Dramaturg und Bürgerrechtler der "Charta 77", war da längst zur Integrationsfigur der Bewegung geworden. Unterstützung bekam die auch von Alexander Dubček, dem früheren KP-Chef, der Symbolfigur des "Prager Frühling" von 1968, den Truppen des Warschauer Paktes auf Geheiß der Sowjetunion blutig niedergeschlagen hatten.