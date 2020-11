Bartosz Arłukowicz, seines Zeichens Arzt, Europaparlamentarier und ehemaliger Gesundheitsminister, fordert deshalb einen Untersuchungsausschuss. Die leerstehenden Betten und ungenutzten Beatmungsgeräte würden monatlich "einen Gewinn von etwa 18 Millionen Zloty abwerfen" (rd. 4 Mio. Euro), empört er sich in den polnischen Medien und gibt zu verstehen, dass hier Korruption oder politische Vetternwirtschaft im Spiel sein könnten. Fakt ist: Abgeordnete der Opposition fanden heraus, dass mit der Betreiberfirma des Nationalkrankenhauses bislang kein regulärer Vertrag unterschrieben wurde, die enormen Summen fließen "einfach so".

Personalprobleme trotz üppiger Gehälter

"Ich erwarte, dass sie dort entweder anfangen, Patienten zu behandeln, die eine Beatmung brauchen, oder die Beatmungsgeräte an Leute weitergeben, die sie brauchen und bedienen können", sagte Arłukowicz der Tageszeitung "Gazeta Wyborcza". Damit spielt er wohl darauf an, dass das Nationalkrankenhaus große Schwierigkeiten hatte, eine qualifizierte Besetzung hinzubekommen. Ärzte wurden in ganz Polen angeworben und mit üppigen Gehältern gelockt, die teilweise doppelt so hoch sein sollen wie üblich. Dennoch ist es laut Arłukowicz nicht gelungen, genug Mediziner mit der nötigen Erfahrung und passender Fachrichtung zu komplettieren – gebraucht werden vor allem Infektiologen und Anästhesisten. Das Team bestehe aber zu einem Großteil aus wenig erfahrenen Ärzten, teilweise ohne abgeschlossene Facharztausbildung, oder Medizinern aus "fremden" Fachgebieten, die bei Covid-19 weniger nützlich sind. Die meisten Betten im Warschauer Corona-Lazarett bleiben leer. Bildrechte: imago images / Eastnews

Dr. M, der mit seinen Enthüllungen das Thema in die Schlagzeilen katapultierte, ist einer dieser jungen Mediziner. Er ist Assistenzarzt an einem Krankenhaus in der Provinz und mitten in der Ausbildung. Fürs Warschauer Corona-Lazarett meldete er sich, weil er helfen wollte, aber auch weil er auf eine Eigentumswohnung spart. Das großzügige Hotelappartement, in dem er untergebracht wurde, befinde sich übrigens in einem der teuersten Hotels der Hauptstadt und sei größer als seine kleine Mietwohnung, berichtet er.

Vorwurf: Corona-Lazarett für Propagandashow missbraucht

Seiner Meinung nach ist das Krankenhaus gar nicht auf schwere Fälle eingestellt. Der Beleg in seinen Augen: Narkosemittel, die man zum Intubieren braucht, stünden auf der Intensivstation gar nicht bereit und müssten im (seltenen) Bedarfsfall erst aus der Krankenhausapotheke besorgt werden. Dr. M. fühlt sich betrogen:

Ich lese die Kommentare im Internet, die Leute spotten über uns. Ungerecht, denn niemand ist hierhergekommen, um faul herumzusitzen. Alle hatten gute Absichten. Aber ein bisschen kann ich den Hohn verstehen. Wegen unserer Naivität. Wegen dieser Pressekonferenzen, Kameras und Politikerauftritte. (...) Wenn man es kühl analysiert, kann man darauf kommen, dass es nicht um den Kampf gegen die Pandemie geht. Ich bin in einem Propagandaspektakel aufgetreten und bin jetzt sauer, weil ich betrogen wurde. Anonymer Assistenzarzt aus dem Nationalkrankenhaus "Polityka" vom 21.11.2020