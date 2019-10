Das Kindergeld ist einer der Hauptgründe, warum die PiS auch bei dieser Wahl auf einen Sieg zusteuert. Die Parteistrategen wissen das und legten kurz vor dem Urnengang noch einen drauf: Seit Juli wird das Kindergeld bereits ab dem ersten und nicht erst ab dem zweiten Kind ausgezahlt. Die Opposition kritisiert das als Wählerbestechung. Außerdem punktet die PiS bei Geringverdienern mit der Anhebung des Mindestlohnes. Bereits 2017 hob das Kabinett von Beata Szydło den Mindeststundenlohn in allen Arbeitsverhältnissen an. Ein Novum, denn vorher gab es nur für Festangestellte ein Minimalgehalt. Und auch in der kommenden Legislaturperiode soll es mit der PiS mehr Geld für Arbeitnehmer geben: Das Mindesteinkommen soll ab 2020 sukzessive von umgerechnet 685 Euro auf 915 Euro im Jahr 2023 steigen. Außerdem soll es mit der PiS auch 2020 eine "dreizehnte" Rente geben, die bereits vor der Europawahl im vergangenen Mai schon einmal ausgezahlt wurde.

Neben dem umfangreichen Sozialprogramm spricht die PiS viele Wähler mit weltanschaulichen Themen an. Die Partei steht für konservative Werte ein, ist dabei offen homophob und machte ihren Kampf gegen LGBT und Gender zu einem ihrer Hauptthemen im Wahlkampf. Dabei gehen Regionalparlamente, Kreistage und Magistrate, in denen die PiS-Partei das Sagen hat, sogar so weit, Resolutionen gegen vermeintliche "Homo-Propaganda" zu verabschieden. Den Anfang machte der Kreistag in Świdnik Ende März 2019. Der Landkreis werde "frei von LGBT-Ideologie" bleiben, hieß es dort in einem Beschluss.