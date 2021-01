Die ukrainische Impfstrategie sieht vor, bis Ende 2022 die Hälfte der Bevölkerung gegen Corona zu impfen. Ein Impfstoff für Normalverbraucher scheint somit noch in weiter Ferne zu sein. Für wohlhabende Ukrainer dagegen soll es seit Jahresbeginn eine Möglichkeit zur Impfung geben. Dieser Schwarzmarkt für Impfstoffe soll in der Kiewer Privatklinik Mediland florieren, die ihren VIP-Kunden die BioNTech/Pfizer-Impfung zu einem Preis von 2.500 Euro für beide Impfdosen anbieten soll. Das behauptete zumindest jüngst der ukrainische Politiker und Geschäftsmann Mychajlo Brodskyj in einem Artikel auf seiner eigenen Boulevard-Seite Obozrevatel.com. Dabei betonte er sogar, dass sich selbst der Ministerpräsident Denys Schmyhal bereits habe impfen lassen. Während die Reichen in der Ukraine sich offenbar auf dem Schwarzmarkt mit einem Corona-Impfstoff versorgen können, muss die restliche Bevölkerung noch lange auf einen Impfstoff warten. Bildrechte: imago images / Ukrinform

Verbindungen nach Israel

Was zunächst wie ein wildes Gerücht klang, konnte inzwischen zumindest teilweise belegt werden. Den Recherchen der russlandfreundlichen, aber stets gut informierten Nachrichtenseite Strana.ua zufolge, soll der Israeli Roman Goldman, Leiter eines Medizinzentrums in Tel Aviv, hinter den illegalen Impfungen stehen. Goldman soll mit dem Vorsitzenden des Gesundheitsausschusses des ukrainischen Parlaments befreundet sein und zuvor die Behandlung von bekannten Ukrainern wie Vitali Klitschko in Israel organisiert haben. Zudem gaben einige Geschäftsleute, die namentlich nicht genannt werden wollen zu, entsprechende Impfangebote erhalten zu haben. Schließlich bestätigte auch der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU den Import von Medikamenten aus Israel - allerdings soll es sich dabei um "giftige und starkwirkende Substanzen" gehandelt haben, die als Corona-Impfstoff deklariert gewesen sein sollen. Damit gibt der SBU indirekt zu, dass es einen Schmuggel gab, unterstellt den Ärzten aber, sie hätten ihren VIP-Kunden Gift gespritzt. Doch aus der Privatklinik heißt es hinter vorgehaltener Hand und höchst inoffiziell, dass es bislang keinerlei Beschwerden nach den Injektionen gegeben habe.

Wie konnte der Impfstoff in die Ukraine gelangen?

Mychajlo Brodskyj behauptet jedenfalls, dass der BioNTech/Pfizer-Impfstoff Ende Dezember mit einem Charterflug aus Israel in die Ukraine transportiert wurde. "Höchstwahrscheinlich wurde er dann ohne Zollabfertigung durch die Halle der offiziellen Delegationen am Kiewer Flughafen Boryspil befördert", schreibt er. Die Vakzine von BioNTech/Pfizer muss jedoch bei minus 70 Grad Celsius transportiert und gelagert werden, damit sie stabil bleibt. "Impfstoffe müssen tiefgefroren werden. Es ist unmöglich, dass jemand sie unbemerkt transportiert", hieß es daher aus dem israelischen Gesundheitsministerium, welches nicht vor hat, die Situation weiter zu untersuchen. Der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, steht aktuell erneut stark in der Kritik, weil die Impsftoffstrategie der Regierung zu scheitern droht. Bildrechte: imago images/photothek

Dennoch scheint es höchst unwahrscheinlich, dass sich wohlhabende Ukrainer mit unbekannten Medikamenten impfen lassen würden. Wer bereit ist, für die Impfung 2500 Euro zu zahlen – der offizielle Preis einer Dosis des BioNTech/Pfizer-Impfstoffs wird mit 16,50 Euro angegeben – der wird vermutlich auch eine Garantie haben wollen, dass er sich kein Gift spritzen lässt. Und wenn nicht BioNTech/Pfizer, dann wird es eben ein anderer Impfstoff sein.

Kiew droht ein Impf-Debakel

Die Resonanz zu dieser Impfaffäre war in der Ukraine jedenfalls so groß, dass sich der Präsident, Wolodymyr Selenskyj, persönlich einmischen musste. "Wenn jemand wirklich heimlich den Impfstoff importierte, um diesen dann zu verkaufen, muss die Reaktion so hart wie möglich ausfallen", sagte er. Als Antwort darauf gab es eine Welle der Kritik gegen das Staatsoberhaupt in den sozialen Netzwerken. Dass es einen Schwarzmarkt für Impfstoffe geben könnte, wunderte die Menschen dabei nicht. Schließlich gehören Schmuggel und Korruption nach wie vor zum Alltag im Land. Es ging vielmehr darum, dass die Regierung in Kiew nicht in der Lage zu sein scheint, die ukrainische Bevölkerung auf offiziellem Weg mit einem Impfstoff zu versorgen. Die nationale Impfstrategie droht, sich zu einer Katastrophe zu entwickeln. Im Rahmen der nationalen Impfstoffbeschaffung konnte sich die Ukraine bislang lediglich 1,9 Millionen Dosen des chinesischen Unternehmens Sinovac Biotech sichern. Benötigt werden jedoch rund 40 Millionen Dosen, um die Hälfte der Bevölkerung impfen zu können. Bildrechte: imago images / ZUMA Wire

Dabei wären, der Umfrage der unabhängigen Rating Group zufolge, 55 Prozent der Ukrainer bereit, sich kostenlos gegen Covid19 impfen zu lassen. 35 Prozent würden auch dafür zahlen. Doch wann die Ukraine einen Impfstoff bekommt, steht bislang in den Sternen. Der einzige Vertrag, den Kiew im Moment in der Tasche hat, wurde mit Sinovac Biotech abgeschlossen, einem chinesischen Impfstoffproduzenten. Danach soll die Ukraine 1,9 Millionen Dosen bekommen. Weitere fünf Millionen Dosen hat sich zudem eine Privatfirma gesichert. Doch die letzten Tests der Sinovac-Vakzine zeigten eine Effektivität von knapp über 50 Prozent. Der Gesundheitsminister Maxym Stepanow kündigte nun an, den Impfstoff bei einer Effektivität von weniger als 70 Prozent nicht kaufen zu wollen.

Russischer Impfstoff ist eine politische Angelegenheit