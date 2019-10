Eine gesunde und ausgewogene Ernährung ist wichtig, um das Immunsystem zu stärken. Wer gesund bleiben will, sollte viele frische Zutaten verwenden und natürlich viel Obst und Gemüse essen. Sie enthalten Vitamine, die wichtig für ein starkes Immunsystem sind, wie Vitamin A, Vitamin C, Vitamin B6 und Folsäure. Auch Getreide, Hülsenfrüchte, Nüsse, Fleisch, Fisch und Milch sowie Milchprodukte sind gute Lieferanten für Vitamin D, Vitamin B12, Eisen, Kupfer, Selen und Zink. Um die eigene Abwehr auch nachhaltig zu stärken, sollte die Ernährung abwechslungsreich gestaltet werden.

Auf Kälte reagiert der Körper mit Verengung der Blutgefäße, um den Wärmeverlust in Grenzen zu halten. Kalte Füße reichen dafür schon aus, dass diese Reaktion einsetzt und vor allem im Nasen- und Rachenraum die Durchblutung abnimmt. Damit wird dort auch die Immunabwehr geschwächt.



In beheizten Räumen ist oft trockene Luft - die hat eine ähnliche Wirkung: Die Schleimhäute in Nase und Rachen funktionieren nicht mehr so gut. Wenn sie feucht-schleimig sind bieten sie einen guten Schutz gegen das Eindringen von Viren. Luftbefeuchter sind inzwischen beinahe Standard. Daneben sollte man nicht vergessen, auch in der kühlen und kalten Jahreszeit genügend zu trinken.