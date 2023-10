Betroffen ist zum einen die Verbindung zwischen Halle und Nordhausen bzw. Sangerhausen. So kann der Streckenabschnitt zwischen Sangerhausen und Nordhausen zwischen Samstag 18 Uhr und Sonntag 6 Uhr nicht befahren werden. Am Sonntagabend ist zwischen 18 und 20 Uhr kein Zugverkehr zwischen Halle und Sangerhausen möglich. Ab 20 Uhr fährt wegen Bauarbeiten an der Strecke ein bereits geplanter Schienenersatzverkehr.