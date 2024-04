Bildrechte: picture alliance/dpa | Silas Stein

Abitur 2024 Abiturprüfungen in Sachsen-Anhalt starten am Montag

21. April 2024, 17:15 Uhr

Am Montag starten in Sachsen-Anhalt die Abiturprüfungen. Los geht es mit den Prüfungen in den Fremdsprachen. Die Feiern der Abiturienten am letzten Schultag am Freitag verliefen friedlich.