Tatverdächtiger drohte mit Anschlag Erste Reaktion von Anwalt aus Saudi-Arabien zum Anschlag: "Kann sein, dass es Taleb ist"

23. Dezember 2024, 09:07 Uhr

Nach dem Anschlag in Magdeburg ist der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. Sein konkretes Motiv ist noch nicht klar. Bekannt ist jedoch offenbar, dass der Mann zuvor im Internet mit Anschlägen gedroht hat. In der saudi-arabischen Community in Deutschland galt er als aggressiv und isoliert, berichtet Taha Alhajji, Rechtsanwalt aus Saudi-Arabien. Alhajji ist unklar, warum die Polizei nicht auf die Drohungen reagiert habe. Er hofft, dass der Anschlag nicht politisch ausgenutzt wird.