Insgesamt gleicht sich die Quote in den alten und den neuen Bundesländern immer weiter an. 2006 waren in den ostdeutschen Bundesländern noch 15,6 Prozent der Menschen auf Mindestsicherung angewiesen, in den westdeutschen Bundesländern nur 8,3 Prozent. 2021 dagegen lag der Anteil in den neuen Bundesländern bei 9,2 Prozent, in den alten Bundesländern bei 7,7 Prozent.