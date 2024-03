Kai-Gerrit Bädje, Gründungsmitglied der Tafel Sachsen-Anhalt, berichtet im Interview über die Anfänge der Tafel in Deutschland: Die Tafel habe als Lebensmittelretter begonnen, als eine Organisation die dafür Sorge tragen möchte, dass Lebensmittel, die nicht mehr den gewünschten Verkaufsnormen entsprechen, nicht vernichtet werden. 1993 wurde die Tafel in Berlin gegründet und man begann, gerettete Lebensmittel an Obdachloseneinrichtungen zu verteilen. Damit formte sich die zweite Zielsetzung der Tafeln: Menschen, die in Armut leben mit den geretteten Lebensmitteln zu unterstützen. Mittlerweile bieten die Tafeln zusätzlich die Möglichkeit, sich mit anderen auszutauschen und ein Stück weit aus der Isolation herauszukommen. Heute gibt es laut Tafel Deutschland mehr als 970 Tafeln, mit 60.000 aktiven Unterstützern.