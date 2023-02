Weitere Stellflächen werden im Rahmen von Sanierungsarbeiten an Parkplätzen, bei denen "durch Flächenoptimierungen in den meisten Fällen ein paar Stellflächen dazu gewonnen werden können" entstehen, teilt die Behörde weiter mit. Des Weiteren sollen im weiteren Baufortschritt der A14 auf sechs Parkplätzen weitere 200 Stellplätze in 2023 entstehen.

Hinze findet: "Die Würde des Menschen und die Wertschätzung unserer Kraftfahrer ist in den letzten Jahren ganz stark in den Hintergrund getreten." Nach seiner Beobachtung erkennen viele nicht, was Kraftfahrer in ihrem Beruf alles verrichten. Termindruck und die Angst, keinen Parkplatz zu finden, gehörten mittlerweile zum Alltag dazu. Diese geringe Wertschätzung spiegle sich dann auch an dem einen oder anderen Parkplatz durch unhygienische Sanitäranlagen wider. An denen halten die Trucker dann ungern und halten so, im schlimmsten Fall, ihre Pausen- und Ruhezeiten nicht ein.