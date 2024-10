Wegen der Krise in der Automobilbranche fordert Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) das Aus für Verbrennerfahrzeuge vorerst zu stoppen. "Die Politik in Brüssel und Berlin muss uns insgesamt mehr Zeiten geben für die Umstellung auf andere Antriebstechniken", sagte Schulze MDR SACHSEN-ANHALT. Blieben die Zeitrahmen für das Verbrenner-Aus wie derzeit geplant, werde es eine schwierige Zeit für die Automobilzulieferer in Sachsen-Anhalt bleiben.

Teilweise haben sich die Unternehmen aber längst auf den Wandel eingestellt. Etwa der Antriebswellenhersteller Ifa aus Haldensleben, berichtet der Geschäftsführer des Automobilzulieferers, Stefan Bultmann. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT, man habe zuletzt den größten Auftrag der Firmengeschichte sowie einen neuen großen Kunden gewinnen können. Mit Blick auf die Debatte um chinesische Automobilhersteller befürwortete Bultmann eine offene Wettbewerbslandschaft. Entscheidend sei die Meinung des Kunden. Neben den Werken in Haldensleben und Polen produziert Ifa auch in den USA und China.

Bultmann glaubt, die Schwierigkeiten, qualifizierte Arbeitskräfte zu finden, treiben den Abbau der Produktion in Deutschland an. Deutschland sei bei Fachkräftegewinnung nicht attraktiv genug, zudem müsse Bürokratie reduziert werden. Die komplette Automobilbranche befinde sich wegen der E-Mobilität im Umbruch, so Bultmann. Er könne die Unsicherheit bei den Mitarbeitern verstehen. In Haldensleben, wo das Unternehmen vor 65 Jahren gegründet wurde, sind in den vergangenen Jahren immer wieder Stellen gestrichen worden. Derzeit arbeiten zwischen 900 und 1000 Menschen dort.