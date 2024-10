Bohai Trimet beschäftigt in Harzgerode eigenen Angaben zufolge etwa 850 Mitarbeitende sowie etwa 60 Auszubildende. Das Werk produziert unter anderem Getriebe, Fahrwerke und Karosserien, unter anderem für E-Autos. Der Automobilzulieferer hat auch im thüringischen Sömmerda ein Werk, in dem laut Weise weitere 50 Stellen abgebaut werden sollen.

Der Automobilzulieferer IFA streicht weitere Stellen in der Unternehmenszentrale in Haldensleben (Landkreis Börde). Das teilten die Geschäftsführung und der Betriebsrat Anfang September mit. Demnach will das Unternehmen einen Teil der Produktion nach China auslagern. Hintergrund sei Kostendruck innerhalb der Branche. War zunächst noch von 100 der rund 1.000 Stellen in Haldensleben die Rede, spricht die Geschäftsleitung nun von einem geringeren Stellenabbau, ohne aber genaue Zahlen zu nennen. Trotz des geplanten Stellenabbaus soll der Standort Haldensleben aber weiter Dreh- und Angelpunkt bei IFA bleiben. Der DDR-Traditionsbetrieb feiert in diesem Jahr 65-jähriges Bestehen.