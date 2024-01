Und das alles an einem Werksstandort, der vor wenigen Jahren noch von der Schließung bedroht war. Damals hieß die Firma Pressmetall und war ein Alu-Druckguss-Spezialist für Autoteile. Die Firma war in Schieflage geraten. 2020 hatten die Mitarbeiter vor dem Werkstor für ihre Arbeitsplätze demonstriert. Die Kündigungen für die Angestellten sollen damals schon geschrieben worden sein. Ein anderer Firmenstandort von Pressmetall, im fränkischen Gunzenhausen, musste tatsächlich schließen.

Nun werden in Hoym Bauteile für Elektromotoren für BMW gefertigt: Sternscheiben und Stützringe. "Das Herzstück des Elektromotors", erklärt Ralph Juschkat. Und so beliefert ein Werk aus Sachsen-Anhalt, das zu einem indischen Konzern gehört, einen bayerischen Autohersteller.

Bildrechte: MDR/Axel Weber

Über die Jahre begleitet hat die Firma Axel Weber, Gewerkschaftsbevollmächtiger bei der IG Metall. Dem neuen Eigentümer LMG Manufacturing sei es nach Übernahme des Standorts gelungen, das Geschäft am E-Mobil auszubauen. Es habe nur die Finanzkraft gefehlt. Die sei dann durch den indischen Konzern hinzugekommen.



Mit Blick auf das Werk in Hoym sagt Axel Weber von der IG Metall: "So wie ich die Sache einschätze, wird es dort auch noch weiteres Wachstum am Standort geben."