Der private Bahnbetreiber Abellio wird im Juli und August keine Nachtzüge auf der Strecke zwischen Halle, Sangerhausen im Landkreis Mansfeld-Südharz und Nordhausen in Thüringen einsetzen. Ein Sprecher des Unternehmens teilte am Mittwoch mit, man reagiere damit auf die anhaltenden Personalengpässe des Schienennetzbetreibers DB Netz AG in den Stellwerken. Deswegen gibt es bereits seit längerer Zeit immer wieder erhebliche Beeinträchtigungen im Zugverkehr.