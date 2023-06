Der Bauort für das Zukunftszentrum am Riebeckplatz in Halle verschiebt sich leicht in Richtung Altstadt. Das hat Halles Bürgermeister Egbert Geier (SPD) MDR SACHSEN-ANHALT auf Nachfrage mitgeteilt. Die Volkmannstraße wird demnach nach Osten verlegt und direkt im Anschluss an die Bahnanlagen neu gebaut. Die ehemalige Volkmannstraße, die auch als Brücke über den Riebeckplatz führt, gebe es dann nicht mehr.