Von der Leyen bekräftigte den Wunsch der EU, eine europäische Halbleiterindustrie aufzubauen. Dafür sei auch der EU-Chipsact beschlossen worden, damit Ansiedlungen wie die von Intel in Magdeburg realisiert werden können. Bei dem Gespräch zwischen von der Leyen und Haseloff ging es auch um die Stimmung in Europa und den Erfolg von populistischen Parteien, die auch in Sachsen-Anhalt und Thüringen in wichtige kommunale Ämter gewählt wurden.