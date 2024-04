Grundsätzlich gebe es im Bereich Autismus noch viel zu tun, sagt Renziehausen, der Mitglied im Landesbehindertenbeirat ist: "Was wir Autisten in Sachsen-Anhalt uns mehr wünschen würden, wären deutlich mehr Angebote in der Diagnostik. Es gibt im Moment innerhalb von Sachsen-Anhalt für Erwachsene leider keine einzige Anlaufstelle. Und auch außerhalb von Sachsen-Anhalt sind die Anlaufstellen bereits schon überlaufen und die Wartezeit sind bereits Jahre." Er selbst habe seine Diagnose im Alter von 24 Jahren erhalten – damals noch in seiner Heimat in Südniedersachsen. Ihm habe es geholfen, zu verstehen, warum er manchmal anders ist als andere.

Bildrechte: MDR SACHSEN-ANHALT