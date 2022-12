Lehrermangel in Sachsen-Anhalt Unterrichtsausfall nimmt weiter zu

Ähnlich sehen das auch Elterninitiativen. MDR SACHSEN-ANHALT hatte bereits mehrfach über eine Elterninitiative aus Blankenburg berichtet. Hier ist nach Aussage des Bildungsministeriums die Unterrichtsversorgung bei 71,5 Prozent. Aber dazu sagt die Ministerin im Ausschuss: Die Schule wäre noch nicht am schlimmsten betroffen, es gäbe Sekundarschulen in Sachsen-Anhalt, die bereits nur noch 56 Prozent Unterrichtsversorgung hätten. Trotzdem versucht die Blankenburger Initiative Fachkräfte an ihre Schule zu locken.

In einem offenen Brief hatten sich Eltern, Bürgermeister und Landrat an das Bildungsministerium gewendet. Sie wollen das Ministerium dazu bewegen, flexibler auf den Lehrernotstand zu reagieren. Katy Löwe kämpft als Elternvertreterin für eine Lösung. Ihr Mann Alexander Löwe könnte als Aushilfslehrer ausgefallenen Sportunterricht an der Schule in Blankenburg übernehmen. Jetzt wirft Bildungsministerin Feußner im Ausschuss der Mutter vor: "Die Person, die das initiiert hat, will, dass ihr Mann dort Sport unterrichtet. So lasse ich mich nicht erpressen."