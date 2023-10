Der Strukturwandel betrifft besonders Regionen, in denen im Zuge des Ausstiegs aus der Braunkohle neue Arbeitsplätze geschaffen und verschiedene Projekte umgesetzt werden sollen. Der Bund will die Braunkohlegebiete in der Lausitz, in Mitteldeutschland und im Rheinland bis 2038 mit bis zu 40 Milliarden Euro fördern.