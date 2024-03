Das Cannabisgesetz der Koalition aus SPD, Grünen und FDP soll Erwachsenen ab 1. April den Konsum von Cannabis erlauben. Zukünftig soll Volljährigen beispielsweise erlaubt sein, bis zu 50 Gramm Cannabis aus Eigenanbau zu besitzen. In der Nähe von Schulen und Spielplätzen sollen Schutzzonen gelten. Vereine – sogenannte Cannabis Social Clubs (CSC) – dürfen künftig Hanf anbauen und an erwachsene Mitglieder bis zu 50 Gramm im Monat abgeben. So soll der Schwarzmarkt eingedämmt werden. Die CSC unterliegen strengen Auflagen. Auch Privatpersonen dürfen wenige Pflanzen für den Eigenbedarf haben. Für Kinder und Jugendliche bleibt Cannabis verboten. Daneben soll eine Präventionskampagne zu Risiken durch Cannabis informieren. In Absprache mit der EU sind dann später in einem zweiten Schritt staatlich kontrollierte kommerzielle Cannabisshops in Deutschland geplant.