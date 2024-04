Die sogenannte Pandemie-Kommission der Landesregierung hat sich am Donnerstag in der Staatskanzlei in Magdeburg zum ersten Mal getroffen. Das Gremium soll rückblickend die ergriffenen Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus bewerten. Für zukünftige Pandemien sollen Handlungsempfehlungen erarbeitet werden. Die Auftaktveranstaltung leiteten Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD).