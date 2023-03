Von Anfang an geht es auch darum, die Krankenhäuser im Land vor einer Überlastung zu schützen. Denn klar ist: Erkranken zu viele Menschen gleichzeitig, reichen die Betten in Kliniken und Krankenhäusern nicht aus, um alle zu behandeln. Knapp 15.800 Menschen sind 2021 mit einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion in einem Krankenhaus in Sachsen-Anhalt stationär behandelt worden. Das waren im Vergleich zu 2020 mehr als vier Mal so viele Patientinnen und Patienten mit knapp 3.700 nachgewiesenen Fällen, wie das Statistische Landesamt mitteilte.