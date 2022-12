Dem Politikpsychologen zufolge handelt es sich bei den Demonstrierenden gegen die Corona-Politik und gegen die Ukraine- und Energie-Politik zu großen Teilen um dieselben Menschen. Seit fünf Jahren bilde sich ein "harter Kern populistischer Abwendung" von Politik und Gesellschaft heraus, sagte Kliche. "Dieser harte Kern ist gegen so ungefähr alles, was gerade passiert." In allem, was passiert, sehe man die böse Hand von verdeckten Leuten, die "irgendwelche verdeckten Politiken machen und die Mehrheiten manipulieren, einschließlich der Medien".