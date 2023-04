Im Jahr 2021, mitten in der Corona-Krise, fiel die Zahl der Firmeninsolvenzen in Sachsen-Anhalt auf den historischen Tiefpunkt von 286 Unternehmen, im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang von zwanzig Prozent. Das wurde von vielen auch als Folge der staatlichen Hilfsmaßnahmen gesehen, im Zusammenspiel mit günstigen Krediten, da ja zu dieser Zeit die Zinsen noch niedrig waren. Für das Jahr 2022 fehlen zwar noch die aktuellen Daten, aber trotz des Endes der Corona-Hilfen und deutlich gestiegener Kreditkosten kam es auch im Jahr 2022 zu keiner großen Pleitewelle in Sachsen-Anhalt.

Es ist immer wieder spannend zu sehen, wie die deutsche Wirtschaft sich neu erfindet, auch in Ostdeutschland. Carsten Wendt, Firmenkundenchef Commerzbank Magdeburg

Das bestätigen auch jene, die täglich mit dem Thema zu tun haben, nämlich die Firmenkundenberater der Banken. Die Commerzbank Magdeburg betreut vor allem im Norden Sachsen-Anhalts mittelständische Unternehmen. Eine Zunahme an Firmenpleiten gab es im letzten Jahr nicht, erklärt Firmenkundenchef Carsten Wendt: "In der produzierenden Industrie ist das Gottseidank ausgeblieben. Im Gegenteil, denn es ist immer wieder spannend zu sehen, wie die deutsche Wirtschaft sich neu erfindet, auch in Ostdeutschland." Das zeige sich vor allem daran, dass nach allen Problemen mit den Lieferketten nun das Thema Nachhaltigkeit für die Unternehmen zunehmend wichtig werde. Nachhaltigkeit werden für ostdeutsche Unternehmen zunehmend wichtig, meint Carsten Wendt von der Commerzbank Magdeburg. Bildrechte: MDR/ Uli Wittstock

Nachhaltigkeit – mehr als eine Phrase

Für die Messebauer von M3 ist das kein neues Thema, denn der größte Raum der Firma ist eine Lagerhalle, in der man alles findet, was man für die Herstellung und den Aufbau großer Messestände braucht: Hochregale mit Schrauben, Nägeln, Haken, Ösen, Leisten, Stangen, Kabeln, Brettern oder Lampen. Das Ganze erinnert an einen Baumarkt. Und dennoch räumt Regine Feistel ein, in den letzten Jahren auch zu selbstverständlich mit den Ressourcen umgegangen zu sein: "Man hat immer aus dem Vollen genommen. Es war halt immer alles da, und das hat sich nun geändert. Von heute auf morgen irgendetwas bestellen, oft mit overnight, das war einmal. Spediteure sind ja auch Mangelware."

M3 besitzt eine große Lagerhalle. Seit der Pandemie achte man auch hier verstärkt auf Ressourcen. Bildrechte: MDR/ Uli Wittstock Diese Form der hektischen Dauerverfügbarkeit von Waren, Dienstleistungen und Fachkräften ist zunächst durch Corona ausgebremst worden und wird nun zunehmend hinterfragt, so Prokuristin Feistel. "Man muss auch wieder zurückkommen zu einem normaleren Rhythmus in der Arbeit, weniger Hektik. Und wir müssen nachhaltiger werden, obwohl das beim Messebau immer schwierig ist. Manche Kunden setzen inzwischen ihre Stände fünf, sechs, sieben Mal ein."

Digitale Messen wollen die Leute nicht. Man muss sich in die Augen schauen und sich einfach mal an einen Tisch setzen. Das ist auch in der Zukunft wichtig. Regine Feistel, Prokuristin M3