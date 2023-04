In Zerbst in Sachsen-Anhalt liegen die Kontakte nach Russland wegen des Ukraine-Kriegs auf Eis. Wie Dirk Herrmann vom Förderverein Schloss Zerbst bei MDR AKTUELL sagte, ist davon seit dem Rücktritt der Darstellerin von Katharina der Großen, Tatyana Nindel aus Charkiw in der Ukraine, auch die Erinnerung an die russische Zarin in Zerbst betroffen. Katharina II. (1729-1796), als Prinzessin Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst in Stettin geboren, hatte ihre Kindheit in Stettin, aber auch in Zerbst verbracht.