Hacker-Angriffe Mehr Cyberkriminalität in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt gibt es immer mehr Cyberkriminalität. Im Vergleich zu 2018 sind im letzten Jahr mehr als doppelt so viele Fälle verzeichnet worden. Dabei ist ein Schaden von mehr als fünf Millionen Euro entstanden. Gleichzeitig ist die Aufklärungsquote gesunken. Zuletzt konnten nur in jedem fünften Fall die Täter ermittelt werden.